A breve Windows 11 vi suggerirà come organizzare meglio il vostro desktop

È una build estremamente interessante l'ultima Beta di Windows 11 rilasciata da Microsoft per il canale Insider, in quanto contiene i suggerimenti per i layout di ancoraggio per le app e la possibilità di tornare alla versione stabile senza necessariamente fare il reset del sistema (volete provare in anteprima tutte le nuove funzioni di Windows? Ecco come partecipare al programma Windows Insider).

Ma andiamo con ordine. Microsoft ha appena diffuso la build Beta di Windows 11 versione 22635.3130, che, oltre a numerose correzioni di problemi noti, introduce i suggerimenti per i layout di ancoraggio delle app (la funzione era già arrivata nel canale Dev mesi fa).

Per chi non lo ricordasse, i layout di ancoraggio sono una delle funzioni più utili di Windows 11, in quanto consentono di organizzare le finestre ancorandole ai lati dello schermo in una diversa organizzazione, ovvero con due finestre affiancate, una a metà schermo e due che occupano un quarto di schermo ognuna, oppure quattro finestre (immagine di copertina).

Per accedere allo strumento non dovete fare altro che passare il mouse sul pulsante di ingrandimento di una finestra (il quadratino in alto a destra) o premere la combinazione di tasti Windows + Z.

Ora con l'ultima Beta il sistema vi risparmierà la "fatica" di scegliere le app, in quanto vi proporrà le app che potreste voler appuntare l'una accanto all'altra (immagine sotto).