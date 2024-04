La versione stabile di Windows 11 per antonomasia trapela online per la prima volta

Windows 11 è il sistema operativo che ormai anima i PC di milioni di persone, le quali lo usano per lavoro o per aspetti personali. Chiaramente la sua stabilità condiziona le vite di tutti questi milioni di persone. E proprio in termini di stabilità emergono novità importanti.

Cos'è Windows 11 LTSC

Parliamo di Windows 11 LTSC, una versione considerata particolarmente stabile del noto sistema operativo di casa Microsoft. LTSC infatti sta per Long Term Servicing Channel. Ciò significa che si tratta di una versione di Windows 11 che gode di un supporto software particolarmente affidabile, e che pertanto dovrebbe essere tanto più lontana dall'avere bug o instabilità che ne condizionano l'utilizzo.