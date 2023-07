Windows 11 Moment 3 arriva finalmente per tutti

Lo scorso maggio abbiamo conosciuto quali sono le grandi novità destinate a debuttare su Windows 11 . Stiamo parlando di tutte le novità che arrivano con Moment 3 , il nuovo grande aggiornamento sviluppato da Microsoft per rinnovare l'esperienza utente con Windows 11.

Finora, Windows 11 Moment 3 è stato disponibile esclusivamente per coloro che hanno accettato di installarlo in anteprima. Successivamente è stato distribuito a una piccola fetta di utenti con l'aggiornamento di giugno, ma con quello di luglio finalmente arriva per tutti.

Le novità di Windows 11 Moment 3 sono molte e anche significative. Le più rilevanti consistono nel nuovo pulsante per forzare la chiusura delle applicazioni in esecuzione, senza dover passare da Gestione attività, la nuova barra dei widget, il supporto ufficiale ai codici di autenticazione, il controllo adattivo della luminosità, i nuovi pulsanti rapidi all'interno di Esplora Risorse.

Trovate tutti i dettagli nel nostro approfondimento.

Windows 11 Moment 3 arriva con le patch di luglio di Windows. Queste patch includono circa 30 risoluzioni e miglioramenti a diversi aspetti del sistema operativo: trovate il changelog completo alla fine di questo articolo.

L'aggiornamento Moment 3 è attualmente in fase di distribuzione automatica a tutti coloro che hanno un PC aggiornato a Windows 11 22H2. Come al solito, potete controllare la ricezione dell'aggiornamento dalla sezione Windows Update del sistema operativo.