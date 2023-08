Windows 11: grandi novità per il look delle Impostazioni e Backup

Negli ultimi anni abbiamo visto Microsoft impegnarsi particolarmente nel supporto software di Windows, il suo sistema operativo che troviamo su milioni di PC e notebook.

E proprio a proposito di Windows 11 sono in arrivo delle novità interessanti. Nelle ultime ore infatti Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione beta di Windows 11, quella caratterizzata dall'Insider Preview, con il quale ha introdotto un paio di novità a livello grafico.

Nella nuova build Windows 11 Insider Preview infatti troviamo il nuovo look per l'interfaccia delle Impostazioni di Windows 11, che potete vedere nello screenshot qui sotto. La nuova interfaccia consiste in una griglia e raccoglie i principali servizi e funzionalità per gestire Windows 11.