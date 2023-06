Windows 11 verso passkey: partono i test per l'integrazione con Windows Hello

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a un incremento dei vari servizi e piattaforme software che hanno esteso il supporto a passkey. Si tratta di una nuova modalità di accesso ad account e servizi che ci permette di dire addio alle password su PC e smartphone.

E nelle ultime ore sono emersi dei confortanti dettagli sull'implementazione di passkey anche in Windows 11. In una delle più recenti versioni di Windows 11 per Insider Preview è stata infatti scovata la possibilità di usare passkey nativamente in Windows Hello, il servizio di Windows dedicato all'autenticazione tramite riconoscimento del volto, dell'impronta o tramite PIN.