Sognate una versione di Windows 11 più leggera? Tiny11 può fare al caso vostro

Certo, questi "paletti" possono essere superati piuttosto agevolmente, ma l'utente comune non si avventura in queste pratiche, con il risultato che a oggi quasi il 72% dei computer Windows monta il vecchio sistema operativo . Ecco perché il progetto Tiny11, che propone una versione di Windows 11 più leggera, è interessante. E dopo l'ultimo aggiornamento lo è ancora di più, scopriamo perché.

Una delle cause principali che frenano la diffusione di Windows 11 è il fatto che Microsoft ha imposto dei requisiti piuttosto stringenti per l'aggiornamento da Windows 10 (sapete come personalizzare Windows 11 ?).

Questo perché NTDEV ha eliminato tutte le funzioni e le app inutili, ma senza rinunciare alle funzionalità. L'ultima versione, rilasciata appena ieri e basata su Windows 11 23H2, è poi ancora più piccola (20% in meno), pur offrendo il supporto a Copilot (che potete ottenere installando Edge tramite winget), il supporto ai file RAR, i controlli RGB nell'app Impostazioni e molto altro.

Ma non solo. Tiny11 2311 offre una serie di caratteristiche molto importanti. Prima di tutto, ora anche se lo installate potrete accedere agli aggiornamenti cumulativi di Windows, cosa che prima vi sarebbe stata preclusa.

Inoltre ora potete recuperare molto più facilmente caratteristiche che sono state eliminate per ridurne l'impronta. Per esempio, le funzionalità Xbox non sono state incluse, ma potete recuperarle in un attimo installando un gioco della piattaforma, così come potete aggiungere .net 3.5 o nuove lingue.

Dicevamo delle dimensioni. Se la precedente versione di Tiny11 era già piuttosto ridotta, con 4,2 GB, ora Tiny11, che ha cambiato anche sistema di denominazione delle versioni per una maggiore comprensione (2311), occupa appena 3,5 GB, ed è perfettamente utilizzabile.

Certo, se doveste installarlo dovete sempre tenere presente che si tratta di una versione non ufficiale di Windows 11, e che potrebbe avere problemi di instabilità che potenzialmente potrebbero causare la perdita di dati o persino al brick del vostro computer.

Nel complesso, Tiny11 è un interessante strumento per installare Windows 11 su dispositivi su cui altrimenti il sistema operativo girerebbe con molta difficoltà o per niente, e potete trovare l'immagine ISO a questo indirizzo.

Come abbiamo anticipato, l'installazione di Tiny11 potrebbe potenzialmente causare problemi al vostro PC, quindi effettuate sempre un backup e non utilizzatelo sula vostra macchina principale da lavoro. Se siete interessati, qui su GitHub trovate il tiny11builder, uno script che vi consente di automatizzare la compilazione di un'immagine semplificata di Windows 11 simile a tiny11, praticamente eliminando tutti gli orpelli.