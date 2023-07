Windows 11 si aggiorna: i giocatori con mouse performanti saranno contenti

Negli ultimi giorni Windows 11 ha ricevuto un ulteriore aggiornamento , stavolta non particolarmente consistente in termini di novità ma focalizzato sul miglioramento dell'esperienza utente .

Windows 11 rappresenta l'ultima generazione del popolare sistema operativo di Microsoft per PC e notebook . Sin dal suo rilascio globale abbiamo visto arrivare diversi rinnovamenti , con aggiornamenti più o meno marcati.

Microsoft infatti ha rilasciato una notevole lista di bugfix minori e miglioramenti per la stabilità del sistema, ma ha anche rilasciato un importante fix per un bug di cui hanno sofferto gli utenti che usano Windows 11 per giocare con mouse particolarmente performanti.

Le segnalazioni del bug infatti riguardavano problemi di rendering dei videogiochi in esecuzione quando venivano utilizzati mouse con una frequenza di aggiornamento particolarmente alta, ad esempio pari a 1.000 Hz. Questi impuntamenti a livello grafico si verificavano per problemi nella gestione delle richieste di aggiornamento del puntatore e delle azioni prodotte dal mouse.

Con il nuovo aggiornamento di Windows 11 è stata ottimizzata questa gestione, e i problemi di rendering dovrebbero essere stati risolti.

Pertanto, anche se usate un mouse particolarmente performante non dovreste più incorrere nel problema.

Il nuovo aggiornamento di Windows 11 è attualmente in fase di distribuzione automatica a livello globale, anche per coloro che hanno la versione stabile. Potete verificare la ricezione dell'aggiornamento tramite la solita sezione Windows Update del sistema operativo.