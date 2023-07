Windows 11 e un vecchio PC Panasonic: l'improbabile matrimonio che dovreste vedere

Sin dalla sua nascita, ovvero sin dal suo rilascio ufficiale su larga scala, sappiamo che Windows 11 è riservato esclusivamente a dispositivi che soddisfano determinati requisiti. Questi corrispondono in larga parte a soglie minime previste per le specifiche tecniche .

Col tempo abbiamo capito come aggirare tali limitazioni imposte in prima battuta da Microsoft, arrivando a installare Windows 11 anche su quei dispositivi che inizialmente non lo supportavano. Ma vi sembrerà comunque strano vedere Windows 11 su un vecchio PC Panasonic.

Le immagini che trovate sopra derivano dal video pubblicato dal canale YouTube This Does Not Compute. Il protagonista è un PC Panasonic che arriva direttamente dal Giappone, sul quale è stato installato Windows 11. Il connubio è davvero particolare, questo perché non capita tutti i giorni di vedere la moderna interfaccia di Windows 11 su un PC con un design al quale eravamo abituati decenni fa.

Eppure tutto questo ha il suo fascino, altrimenti non staremmo qui a raccontarvelo e voi non stareste qui a leggerlo. Nonostante il tempo trascorso, il PC Panasonic si comporta bene con Windows 11 a bordo: il PC ha un processore Intel Core i5 di seconda generazione, 4 GB di RAM, un touchpad più unico che raro di forma circolare e un romantico quanto inusuale lettore CD ottico frontale.

La particolarità dell'impresa risiede anche nel fatto di essere riusciti a far girare Windows 11 su un PC così datato, visto che in casi come questo la prima scelta ricade quasi sempre su Linux. Qui sotto trovate il player per godervi il video completo.