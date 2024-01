Windows 12 è alle porte: ecco le conferme

Siamo già arrivati alla fase in cui possiamo toccare "con mano" le prime evidenze di Windows 12 . Il nuovo sistema operativo di Microsoft è in fase di sviluppo, come abbiamo appreso dai rumor emersi nei mesi scorsi, ma nelle ultime ore sono arrivate delle significative novità proprio da Microsoft .

Solitamente Microsoft apporta questi rilevanti cambiamenti in termini di codici build quando ha preparato quella nuova basandosi su una piattaforma software completamente nuova. E questo ci fa pensare che il passaggio da Windows 11 a Windows 12, almeno per il ramo di test interno, sia in corso.

Oltre a questo, il giornalista Zac Bowden su X ha sottolineato come il nuovo ramo di test sia identificato da ge_release, diverso dal ni_release dedicato alle build precedenti.

Le prime due lettere dovrebbero stare per Germanium, che è il nome in codice che Microsoft userebbe per identificare proprio Windows 12.

Insomma, sembra che Windows 12 sia ormai alle porte, almeno per la versione di test interno di Windows. Si tratterà del prossimo major update in casa Microsoft, il quale investirà milioni di dispositivi in tutto il mondo.

Nei mesi scorsi si è parlato in maniera sporadica di Windows 12, ma i rumor finora emersi in rete indicano che la nuova versione di Windows dovrebbe proporre una versione di Copilot avanzata, ma anche l'atteso supporto e ottimizzazione per i dispositivi dotati di processore Arm, come il Qualcomm Snapdragon X Elite. Dovrebbero arrivare anche novità per l'interfaccia grafica e ottimizzazioni da l punto di vista dei consumi.

Chiaramente ci aspettiamo che passino dei mesi prima di vedere Windows 12 fuori dal ramo di test interno. Possiamo sicuramente aspettarci di vederlo lanciato ufficialmente entro fine anno.