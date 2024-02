Windows 12 Mobile è da sogno, eppure c'è un grande ma

Windows è il sistema operativo di Microsoft che ormai conosciamo da tanti anni su PC e che ricordiamo con gioia e dolore sugli smartphone . Quest'ultimo è rimasto nel cuore di molti, motivo per cui qualcuno ha voluto ricrearlo in una veste moderna e al passo con i tempi: Windows 12 Mobile .

Guardandolo attentamente, questo Windows 12 Mobile sembra una forma ibrida tra Windows e Android, che lo rende sicuramente più accattivante rispetto ai vecchi Tiles di Windows Phone.

Questo si può notare dalla schermata di sblocco, che sembra in tutto e per tutto una schermata di sblocco di uno smartphone Android con le scorciatoie rapide per la fotocamera e per le telefonate, oppure dai widget, che sono stati ripresi da Windows 11 ma che si adattano perfettamente a una visualizzazione da smartphone, o anche dalla dock in basso, che richiama lo stile di Windows.