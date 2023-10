Il 2024 potrebbe essere l'anno di Windows 12

Ad oggi conosciamo Windows 11 come la sua punta di diamante, l'ultima generazione del sistema operativo che ha accompagnato già qualche generazione di utenti. E all'orizzonte c'è Windows 12 , la nuova versione che potrebbe non essere così lontana come qualcuno potrebbe pensare.

Negli ultimi anni Microsoft ha svolto un consistente lavoro di aggiornamento e rinnovamento su Windows (in questa guida trovate come vedere le caratteristiche del vostro Windows), il suo sistema operativo destinato a PC e notebook .

Non è la prima volta che si parla di Windows 12, visto che abbiamo appreso quali potrebbero essere i suoi requisiti minimi. Ma questa è la prima volta che da fonti praticamente affidabili trapelano dettagli sul suo periodo di lancio ipotetico. Stando infatti a quanto riferito da David Zinsner, CFO di Intel, Windows 12 potrebbe arrivare nel 2024.

Le affermazioni di David Zinsner arrivano nell'ambito di un evento tenuto da Intel a inizio settembre. Nel discorso del dirigente Intel si avverte in maniera abbastanza chiara che il prossimo grande aggiornamento della versione di Windows dovrebbe arrivare il prossimo anno.

Questo Intel chiaramente lo sa in anticipo perché in parallelo sta preparando la nuova piattaforma hardware per supportare Windows 12.

Intel infatti sta preparando la serie Meteor Lake dei suoi processori. Tale serie sarà la prima che avrà un modulo specifico dedicato interamente all'intelligenza artificiale. Questo ci porta a pensare che anche Windows 12 avrà un componente importante di intelligenza artificiale, come del resto abbiamo visto accadere anche per Windows 11 con il suo ultimo aggiornamento.

Ancora non ci sono conferme ufficiali da parte di Microsoft, ma è lecito aspettarsi che il prossimo sarà davvero quello buono per il debutto di Windows 12. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.