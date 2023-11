Continuano le pulizie in casa Windows: addio a un'altra app storica

Sulla sua pagina di supporto ufficiale infatti, Microsoft ha inserito l'app Suggerimenti tra quelle che sono deprecate. Si tratta quindi di un addio definitivo all'app Suggerimenti, il quale dovrebbe avvenire presto.

Se non conoscete l'app Suggerimenti, si tratta di un'app di Microsoft che è stata integrata nell'esperienza utente con Windows 11 per fornire appunto suggerimenti sull'utilizzo del sistema operativo. Offre quindi dei suggerimenti per la personalizzazione di Windows 11, ma anche per il suo utilizzo ottimale e per migliorare l'efficienza del PC o notebook che si sta utilizzando.

Insomma, si tratta di un'app particolarmente utile ai primi utilizzi.

Microsoft ha comunicato che l'app verrà rimossa a partire dalla prossima release di Windows. Ma ha anche precisato che finché sarà disponibile anche i suoi contenuti verranno aggiornati.

L'app Suggerimenti è destinata dunque a sparire presto, e non è chiaro se verrà sostituita da altro. Prende posto quindi al fianco di WordPad, altra app storica destinata a sparire per sempre da Windows.