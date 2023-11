Ecco come sta per cambiare Windows, almeno in Europa

Basta capriole per disinstallare Edge o desiderare di disattivare la ricerca Bing: la parola chiave è interoperabilità e su Windows 11 è in arrivo un cambiamento epocale, almeno in Europa (sapete come personalizzare il menu tasto destro?). Grazie infatti al Digital Markets Act (DMA), il regolamento europeo che entra in vigore da marzo 2024 e mira ad affrontare il dominio delle grandi piattaforme tecnologiche, a promuovere la concorrenza e a proteggere la privacy degli utenti, Microsoft è dovuta intervenire pesantemente nel suo sistema operativo. I cambiamenti che l'azienda ha dovuto apportare riguardano la possibilità per gli utenti di disinstallare facilmente le app preinstallate, oltre a modificare le impostazioni predefinite su sistemi operativi, assistenti virtuali o browser web che li indirizzando verso i prodotti e i servizi del gatekeeper (Microsoft, in questo caso) e forniscono schermate di scelta per i servizi chiave. Il che significa che Microsoft indicherà chiaramente quali siano le app di sistema (con la scritta Sistema, immagine sotto), permettendone la disinstallazione, almeno nello Spazio Economico Europeo (SEE), e consentirà di scegliere servizi terzi per alcune componenti (come Windows Search).

App di sistema in Windows 11. Fonte: Microsoft

Queste sono le app che potrete disinstallare: Macchina fotografica

Cortana

Ricerca Web da Microsoft Bing, nello Spazio Economico Europeo

Microsoft Edge, nello Spazio Economico Europeo

Foto Inoltre Microsoft garantirà l'interoperabilità con le funzionalità Windows per due servizi (nello Spazio Economico Europeo), il Feed nella scheda dei widget di Windows e la Ricerca Web in Windows Search. Questo significa che potrete scegliere il fornitori di ricerca per Windows Search, quindi rimuovere Bing e, in caso dovesse svilupparlo (e scommettiamo che lo farà), utilizzare Google come impostazione predefinita. Inoltre se un utente ha installato più di un provider di ricerca, Windows Search mostrerà l'ultimo utilizzato all'apertura, come spiegato da Aaron Grady, product manager del gruppo partner per Windows.

Esempi di interoperabilità per la ricerca Web in Windows 11. Fonte: Microsoft