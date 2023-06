Windows non sarà più scaricabile in futuro

Stando alle ultime indiscrezioni, Microsoft avrebbe intenzione di spostare completamente Windows sul cloud dal lato commerciale, insieme a Windows 365. Lo stesso processo, poi, dovrebbe interessare anche il lato consumer. L'informazione arriva direttamente da una presentazione interna di giugno 2022, dove è stata discussa l'opzione di "creare un sistema operativo Windows completo in streaming dal cloud utilizzabile su qualsiasi apparecchio".

Questo documento rientra tra quelli presentati per il processo che vede l'azienda contro la Federal Trade Commission per l'acquisizione di Activision Blizzard. In questo contesto, si osserva non solo la strategia di Microsoft nel settore gaming, ma anche quella relativa agli altri settori della società. Per quanto riguarda i motivi dietro tale decisione, il colosso di Redmond percorrerebbe questo percorso per usare la potenza del cloud per abilitare dei servizi avanzati basati sull'intelligenza artificiale.