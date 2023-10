Windows 11 ora vi fa scrivere dove volete: arriva l'aggiornamento per Windows Ink

Il sistema poi si occuperà di convertire la grafia in testo. Al momento la funzionalità è disponibile solo per la lingua inglese statunitense , ma dovrebbe essere estesa presto ad altre lingue.

Oltre a questa novità, arriva anche una nuova gesture da effettuare con la penna per dividere il testo in due righe, così come è stato migliorato il riconoscimento della grafia.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto fa riferimento alla build KB5031455 di Windows 11, che è attualmente in fase di distribuzione per coloro che hanno abilitato l'opzione per ricevere gli aggiornamenti non appena disponibili (la trovate nelle impostazioni di Windows Update). Ci aspettiamo che entro i prossimi giorni arrivi per tutti gli altri.