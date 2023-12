La prossima versione di Windows sarà all'insegna dell'AI: ecco alcune novità pensate da Microsoft

Sono importanti le ultime indiscrezioni che riguardano Windows. In particolare, secondo Windows Central, la prossima versione del sistema operativo di Microsoft, noto col nome in codice di Hudson Valley, punterà molto sull'intelligenza artificiale. Scendendo nei dettagli della notizia, Hudson Valley si riferirebbe alla parte client del sistema operativo, ovvero l'interfaccia, le applicazioni e più in generale a tutto ciò con cui interagirà l'utente. La piattaforma, invece, dovrebbe chiamarsi Germanium.

Addio ai "Moment Update"

Il ragionamento compiuto sopra è necessario per comprendere la prima novità che applicherebbe Microsoft. L'azienda, fino ad ora, ha aggiornato in contemporanea sia la piattaforma che il client, ma in futuro le cose potrebbero cambiare. Difatti, Germanium uscirebbe per alcuni PC nella prossima primavera, a differenza di Hudson Valley, che debutterebbe direttamente in autunno. Tutto ciò sarebbe "causato" dai processori Snapdragon X Elite firmati da Qualcomm, i quali saranno compatibili con Germanium. Inoltre, a seguito dell'addio a Panos Panay, i responsabili di Windows avrebbero deciso di salutare i "Moment Update", ovvero i vari aggiornamenti di cui beneficiano i sistemi operativi di Microsoft durante l'anno. In futuro, l'azienda potrebbe tornare ad un singolo update delle funzionalità ogni anno. Tra l'altro, pare che la società non sia totalmente convinta di denominare Hudson Valley come Windows 12.

Tutte le novità all'insegna dell'AI

Al di là di questi dettagli, comunque, il prossimo sistema operativo sarà caratterizzato da una massiccia presenza dell'AI. In tal senso, ci sarà una nuova shell con un Copilot avanzato sempre attivo, che dovrebbe garantire migliori prestazioni in materia di ricerca e multitasking nonché una comprensione più efficiente delle richieste dell'utente. Nuove funzionalità arriveranno anche per la cronologia/timeline. A riguardo, gli utenti potranno rivedere le app ed i siti visitati in passato, con l'AI che permetterà di filtrare i risultati. Dovrebbe debuttare anche Super Resolution, ovvero la tecnologia di upsampling, già vista con NVIDIA DLSS e AMD FSR. Miglioramenti importanti arriveranno anche per la funzione Live Captions e per il Generatore di sfondi AI. Infine, verrà previsto un hub per avviare progetti nelle app incluse in Microsoft 365: si tratta dell'area "creator" in Esplora File e Start. Infine, Microsoft sta lavorando sulla gestione energetica: in alcuni casi l'autonomia potrebbe migliorare del 50%. Tra l'altro, sarà prevista la possibilità di preferire la ricarica del dispositivo quando nella rete è presente energia derivante da fonti rinnovabili.

Le modifiche per l'interfaccia utente