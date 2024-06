Dovete aggiornare urgentemente Windows: arriva una patch di sicurezza importante

Nei giorni scorsi infatti, Microsoft ha identificato una pericolosa vulnerabilità a livello di sistema per Windows 10 e Windows 11 , e che pertanto potrebbe coinvolgere la stragrande maggioranza di coloro che hanno un dispositivo Windows in tutto il mondo.

Milioni di persone si affidano ogni giorno a Windows , il sistema operativo di Microsoft, per animare i loro PC e notebook , sia in ambito lavorativo che personale. E allora la notizia di una pericolosa vulnerabilità proprio di Windows è particolarmente rilevante.

La vulnerabilità della quale parliamo affligge il modulo Wi-Fi. Questa permetterebbe infatti a ipotetici malintenzionati di accedere in remoto ai PC Windows per eseguire codici ed eseguibili dannosi. Il tutto all'insaputa dell'utente. L'introduzione nei PC avverrebbe appunto tramite il Wi-Fi, quando i malcapitati utenti sono connessi a reti Wi-Fi pubbliche.

Per reti Wi-Fi pubbliche si intende quelle reti che si possono trovare in aeroporti, stazioni, punti di ristoro, ma anche in ambienti lavorativi particolarmente frequentati.

Per fortuna Microsoft ha anche provveduto a risolvere il problema. La risoluzione arriva tramite un aggiornamento software, identificato come una patch di sicurezza. Questa sarebbe in fase di distribuzione a partire dallo scorso 11 giugno.

La vulnerabilità in questione è stata classificata da Microsoft con il secondo livello di gravità. Questo dovrebbe confermare quanto sia importante eseguire il prima possibile l'aggiornamento che abbiamo appena menzionato.

Per effettuare l'aggiornamento, dovrete accedere alla sezione Windows Update delle impostazioni di Windows, e confermare la volontà di scaricare e installare subito l'aggiornamento in questione.