Può un sistema operativo defunto rivivere su un vecchio MacBook? Si. Può. Fare!

Il mondo della tecnologia è pieno di "se", masticati dai nostalgici dei vecchi marchi come caramelle al durian. "Se Nokia avesse..." è molto gettonato, ma probabilmente distanziato di poco da "Se Windows Phone avesse..." (già che ci siete, date un'occhiata alla nostra guida su come funziona Collegamento al telefono).

E in effetti un terzo sistema operativo nell'esclusivo mondo degli smartphone non sarebbe stato da disprezzare (e non nominiamo nemmeno Maemo, Ubuntu Touch o Sailfish), ma Martin Nobel, del canale YouTube Nobel Tech, ha deciso di darci un taglio e ha caricato su un vecchio MacBook Windows 10 Mobile. E funziona incredibilmente bene, tanto da farci venire in mente la famosa frase di Frankenstein Junior (in inglese sarebbe it could work, ma va bene lo stesso).