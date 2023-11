Windows su iPhone e iPad: come usare la clamorosa app di Microsoft

Windows è il sistema operativo che ha accompagnato, e ancora accompagna, tanti di noi durante il quotidiano, sia per il lavoro che per gli aspetti personali. Siamo abituati a usare Windows sicuramente più su desktop che su dispositivi mobili, anche perché in quest'ultima sfera troviamo Android e iOS che la fanno quasi da padrone.

Nelle ultime ore Microsoft ha presentato una novità che riesce nel clamoroso scopo di armonizzare in maniera smart l'esperienza con Windows e i dispositivi mobili, in particolare iPhone e iPad. Windows arriva infatti su iPhone e iPad. Non si tratta di un porting, nemmeno di nuovi dispositivi, ma di una nuova semplice app.