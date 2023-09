Windows non supporterà più i driver terzi per le stampanti: si punta su Mopria

Microsoft ha fatto sapere che in futuro Windows non supporterà più driver di terze parti per le stampanti. In ogni caso, i produttori avranno tempo per adeguarsi visto che la novità entrerà in vigore a partire dal 2027. A riguardo, però, l'azienda ha specificato che questa data potrebbe subire delle variazioni.

Entrando nel vivo della notizia, Microsoft non accetterebbe più nuovi driver a partire dal 2025, anche se per motivi legati alla sicurezza saranno autorizzati gli aggiornamenti dei driver già esistenti. Inoltre, nel 2026 verrà effettuata una modifica sul sistema di ranking dei driver: tutto ciò per favorire i driver con supporto per il protocollo IPP (Internet Printing Protocol). Dal 2027, poi, non saranno più accettati gli aggiornamenti.