Windows su iPad, Mac o Android. La nuova app di Microsoft è uno sguardo verso il futuro, ma c'è un inghippo

Il sogno di Microsoft di un Windows sul cloud compie un passo avanti: arriva la nuova app della casa di Redmond che consente di usare il suo sistema operativo da qualsiasi dispositivo: iPhone, iPad, Mac, Android, browser e persino Windows. Scopriamo come funziona, anticipandovi subito che purtroppo non è per tutti, ma solo per gli account aziendali o scolastici, e ricordandovi le nostre guide su come attivare il controllo remoto del PC e come usarlo.

Come funziona la nuova app

Dopo quasi un anno di test, Microsoft ha lanciato Windows App (o Windows App Mobile sui dispositivi mobili), uno strumento che consente di effettuare lo streaming di una copia di Windows da una varietà di fonti, tra cui Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop e altro ancora. Quattro sono le caratteristiche dell'app: Accesso unificato , in quanto permette di gestire e accedere a più servizi Windows, inclusi PC cloud, desktop virtuali e PC locali, da un'unica interfaccia semplificata.

, in quanto permette di gestire e accedere a più servizi Windows, inclusi PC cloud, desktop virtuali e PC locali, da un'unica interfaccia semplificata. Esperienza personalizzabile : l'app consente di personalizzare l'interfaccia della schermata iniziale e supporta le risoluzioni dinamiche.

: l'app consente di personalizzare l'interfaccia della schermata iniziale e supporta le risoluzioni dinamiche. Qualsiasi dispositivo diventa un PC : l'app offre funzionalità come il reindirizzamento del dispositivo, il supporto multi-monitor e il reindirizzamento USB , in modo da poter utilizzare dispositivi locali come webcam, dispositivi di archiviazione e stampanti come se fossero collegati direttamente a un PC cloud . Non solo, ma sono attive le ottimizzazioni di Microsoft Teams e un facile cambio di account per un'esperienza di lavoro a distanza efficiente

: l'app offre funzionalità come il reindirizzamento del dispositivo, il supporto e il , in modo da poter utilizzare dispositivi locali come dispositivi di e come se fossero collegati direttamente a un . Non solo, ma sono attive le ottimizzazioni di Microsoft Teams e un facile cambio di account per un'esperienza di lavoro a distanza efficiente Sicurezza: Windows App presenta anche funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui l'autenticazione a più fattori, per garantire una connessione senza soluzione di continuità e consentire un lavoro efficiente da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. In realtà Windows App non è una novità assoluta, Lo strumento rappresenta infatti un aggiornamento di strumenti come Remote Desktop per connettersi ai PC di lavoro da un PC personale, aprendo però un ventaglio di possibilità in più in quanto consente di accedere al PC senza soluzione di continuità. Ma soprattutto è un passo avanti verso il sogno di Microsoft di spostare Windows completamente nel cloud. Già l'anno scorso era stato rivelato questo obbiettivo, destinato solo a orecchie interne, durante la causa contro l'FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard, e a poco a poco ne vediamo i risultati.

Non è per tutti

Purtroppo Windows App è limitata agli account aziendali e scolastici Microsoft, in quanto è progettata principalmente per gli utenti esistenti di client Remote Desktop. Al momento non ci sono segnali che Microsoft abbia intenzione di supportare gli account consumer, ma la speranza è che prima o poi si abbia la possibilità di scegliere. Anche se immaginiamo che al limite uno strumento del genere venga implementato per gli abbonati Windows 365 e non per gli utenti gratuiti.

Come scaricare la nuova app

Gli utenti Windows possono installare l'app Windows dal Microsoft Store. È disponibile anche sull'App Store di Apple per macOS, iOS e iPadOS, mentre la versione di Android entra oggi in modalità di anteprima pubblica.

