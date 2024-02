WindTre offre 150 GB a 5,99 euro al mese per San Valentino

WindTre sta infatti comunicando ad alcuni suoi clienti selezionati la possibilità di attivare una nuova opzione per avere del traffico dati aggiuntivo . Nello specifico, si tratta di ottenere 150 GB in più al mese, rispetto a quanto già incluso nel proprio bundle, al prezzo di 5,99 euro al mese .

Non tutti i clienti WindTre potranno accedere alla promozione appena menzionata. L'operatore sta comunicando via SMS la possibilità a tutti coloro che sono coinvolti. Ecco il testo del messaggio che dovrebbero ricevere:

Per questo San Valentino puoi avere 150GB a 5,99E/mese. Rispondi LOVE150 per averli. Hai tempo fino al 16/02. Sei libero di disattivare in qualsiasi momento.

Dunque, avrete intuito che ci sarà tempo solo fino al prossimo 16 febbraio per aderire all'offerta proposta da WindTre. Per farlo sarà necessario rispondere al messaggio ricevuto dall'operatore con il testo LOVE150. WindTre specifica che tutti coloro che attiveranno l'offerta potranno disattivarla in qualsiasi momento, altrimenti il rinnovo mensile sarà automatico.

Oltre alla comunicazione via SMS, alcuni clienti WindTre selezionati per aderire all'offerta potranno attivarla anche tramite l'app WindTre per dispositivi mobili. Quindi, se foste interessati, vi suggeriamo di controllare anche l'app WindTre per consultare se potete attivare l'offerta appena descritta.