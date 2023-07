Tempo di sorprese per alcuni clienti WindTre: l'operatore regalerà 50 Giga per 6 mesi

Ottima iniziativa di WindTre: l'operatore, così come riportato su MondoMobileWeb, ha deciso di omaggiare alcuni suoi clienti con l'attivazione gratuita della promozione 50 Giga Free. Nello specifico, si tratta di un'opzione che consente di ricevere 50 Giga mensili per 6 mesi a costo zero. Gli utenti interessati riceveranno un SMS informativo oppure troveranno un avviso nell'app dell'operatore: "Un regalo pensato per te! 50 Giga al mese per 6 mesi. Attivazione gratuita. Ti regaliamo 50 GIGA al mese GRATIS per 6 mesi".

I 50 Giga si aggiungeranno alla propria offerta e si disattiveranno in automatico al termine dei 6 mesi. Per i già clienti dell'operatori, si prevede che appena verranno esauriti i Giga inclusi nella propria linea mobile, si continuerà a navigare secondo le condizioni previste dall'eventuale offerta principale. Inoltre, passando al Roaming UE, le promozioni gratuite non favoriscono l'aumento del traffico dati utilizzabile nei Paesi dell'Unione Europea. Per quanto riguarda gli utenti coinvolti, non si sa ancora quali saranno. Di solito, però, l'opzione viene proposta a chi ha un'offerta principale che non prevede "Giga illimitati", ad esempio il piano Mia Unlimited.