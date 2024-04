5G a 1,99 euro al mese? Arriva l'opzione di WindTre per i propri clienti che non vogliono cambiare offerta

Passare al 5G senza cambiare offerta? È quanto possono fare i clienti WindTre da ieri grazie a 5G Per Te , una nuova opzione che abilita la rete di nuova generazione al costo di 1,99 euro al mese (sapete quali sono le migliori offerte per passare a WindTre ?).

5G Per Te: tutti i dettagli

Da ieri 23 aprile infatti l'operatore ha attivato una nuova opzione che consente agli utenti con piani 4G di abilitare la rete 5G.

Cos'è 5G per Te

5G Per Te è un'opzione proposta ai clienti WindTre con offerte 4G per abilitare il 5G al costo di 1,99 euro al mese. Per i clienti che utilizzano Easy Pay, sarà disponibile 5G Per Te Easy Pay.

Questo abbonamento, con rinnovo automatico e pagamento mensile, consentirà quindi di attivare il 5G senza dover passare a un'offerta dedicata. La connessione sarà alla massima velocità disponibile, ovvero fino a 2 Gbps e con Priority Pass, l'opzione che consente di navigare anche in caso di congestione della rete.

Inoltre con 5G Per Te si ottengono anche 5 Giga in più al mese rispetto al proprio piano.

Come attivare 5G Per Te

Secondo quanto riportato da MondoMobileWeb, questa nuova iniziativa è disponibile a partire dal 23 aprile e viene proposta, principalmente nei negozi WindTre, ai clienti di rete mobile con piano 4G e che non hanno intenzione di cambiare offerta.