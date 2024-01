WindTre dice addio alle autoricariche con Be Wind, Pieno Wind e Pieno SMS

Proprio per alcuni clienti WindTre sono in arrivo delle novità che forse non faranno particolarmente sorridere. A partire da oggi, 22 gennaio , WindTre infatti chiude uno dei suoi storici servizi per i clienti mobile.

WindTre ha infatti annunciato l'addio definitivo alle autoricariche. Per chi non le conoscesse, si tratta del servizio che ricarica in base al traffico ricevuto da altri operatori diversi da WindTre e Very Mobile. Nello specifico, l'autoricarica consiste in un credito bonus, che poi i clienti WindTre possono spendere come traffico telefonico.

Lo scorso 14 dicembre WindTre ha iniziato ad avvertire i suoi clienti con i piani Be Wind, Pieno Wind e Pieno SMS, ovvero i piani compatibili con il meccanismo dell'autoricarica, della prossima modifica unilaterale del contratto.

Quindi a partire da oggi non sarà più possibile accumulare il credito bonus tramite il meccanismo dell'autoricarica.

La scelta è stata giustificata da WindTre come una misura per far fronte alla necessità di sostenibilità economica, e ai costi crescenti che deve sostenere l'azienda.

Nell'annuncio di WindTre è stato anche affrontato un aspetto importante, ovvero quello che riguarda il credito bonus residuo: questo potrà essere speso entro e non oltre il 15 dicembre 2024. Oltre tale data il credito bonus non potrà essere più utilizzato e decadrà definitivamente.

WindTre specifica che il credito bonus non potrà essere trasferito o monetizzabile, così come non potrà essere usato per acquistare servizi VAS o dagli store delle app. Trovate maggiori dettagli sulla pagina di supporto WindTre.