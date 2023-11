WINDTRE rilancia i Black Days: tra gli smartphone in offerta Samsung Galaxy A54 e Xiaomi Redmi Note 12

Il Black Friday 2023 si avvicina sempre di più e per questo motivo WINDTRE ha riproposto l'iniziativa dei Black Days , ovvero la promozione che permette di acquistare uno smartphone a prezzo scontato (con pagamento in un'unica soluzione). Tra i marchi coinvolti, troviamo Samsung, Oppo e Xiaomi, più tanti altri.

Ricordiamo che per usufruire dello sconto, occorrerà effettuare il pagamento in un'unica soluzione. Per chi volesse acquistare uno di questi smartphone a rate, invece, sarà possibile farlo soltanto nei negozi dell'operatore, tuttavia senza alcun sconto.