Alcuni utenti WindTre potranno vincere un buono Amazon grazie a WinDay

Il programma fedeltà WinDay di WindTre offrirà ad alcuni clienti un buono Amazon dal valore di 10 euro da utilizzare su una spesa minima di 30 euro. Gli utenti più fortunati potranno riscattare il buono a partire dal 10 ottobre, mentre potrà essere utilizzato entro il 23 ottobre (esclusivamente su prodotti venduti e spediti su Amazon Italia).

Oltre a questa iniziativa, WinDay oggi regala uno sconto di 10€ sugli acquisti effettuati presso i negozi o online sul sito ufficiale di Tigotà. Tuttavia, per usufruire della promozione, occorrerà fare una spesa minima di 50 euro. Inoltre, lo stesso regalo verrà proposto sabato 14 ottobre. Sempre il programma di fedeltà di WindTre, martedì 10 ottobre, premierà con una ricarica di 5€ (oppure con uno sconto in fattura) i primi 1000 clienti più veloci a risolvere con successo il gioco Indovina Qui(z). Mercoledì 11 ottobre, invece, il protagonista sarà il concorso Instant Win: in palio uno scooter elettrico Piaggio.