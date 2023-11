WindTre pensa a Natale con Christmas Card: fino a 250 Giga per 3 mesi con spesa una tantum

Per i nuovi clienti WindTre ci sono interessanti novità. In particolare, potranno usufruire delle offerte solo dati Christmas Card 150 e Christmas Card 250. In pratica, tramite queste proposte, otterranno 50 Giga in più durante i 3 mesi di validità, allo stesso costo. L'attivazione è disponibile dal 13 novembre al 17 dicembre (tuttavia, potrebbe esserci una proroga).

Nello specifico, Christmas Card 150 comporterà una spesa di 19,90 euro e garantisce 150 Giga di traffico dati per 3 mesi; Christmas Card 250, invece, offre 250 Giga di traffico dati per 3 mesi al costo di 24,99 euro. A carico degli utenti non è previsto alcun costo di attivazione, ma soltanto il contributo di cui sopra una tantum. Per le nuove SIM, invece, è prevista una spesa di 10 euro. Sono inclusi, poi, servizi come Segreteria telefonica ad ascolto gratuito ed il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato. Insomma, una buona occasione per chi utilizzerà Internet in maniera intensa durante le festività natalizie.