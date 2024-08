WindTre da ottobre dirà addio ad uno dei suoi servizi più storici

Non capita di rado che le compagnie telefoniche annuncino la chiusura di alcuni loro servizi, soprattutto quelli magari superati dalle nuove tecnologie disponibili. In tal senso, WindTre , nelle scorse ore, ha ufficializzato l'addio al servizio *123# , utilizzato dai clienti per conoscere il proprio credito residuo.

WindTre manda in pensione il servizio *123#

Dal 16 ottobre 2024 i clienti di WindTre non potranno più conoscere il proprio credito residuo digitando il codice *123#. Ovviamente non mancheranno le alternative per verificare il credito residuo oppure i dettagli della propria linea mobile.

Difatti, gli utenti potranno sfruttare l'app WindTre oppure accedere all'Area Clienti direttamente sul sito ufficiale dell'operatore. Ancora, potranno contattare telefonicamente il numero gratuito 4242 oppure inviare un SMS al 4155 con scritto "SALDO". Insomma, le alternative alla storica stringa non mancano.

Restando in casa WindTre, ricordiamo agli utenti, come evidenziato in questo nostro articolo, che dal 1° settembre scatteranno degli aumenti che interesseranno alcune offerte di linea fissa. In particolare, la rimodulazione prevista sarà pari a 2 euro e tutti gli utenti interessati sono stati informati tramite comunicazione in fattura oppure con un SMS/email.

Anche in questo caso, però, è possibile recedere dal contratto senza sostenere alcuna spesa. L'importante è comunicare questa volontà entro il 31 agosto 2024 (è possibile farlo in vari modi, tra cui a mezzo PEC, lettera raccomandata e contattando il 159).