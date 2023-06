WindTre lancia Family Unlimited sulla seconda SIM: Giga illimitati 5G a meno di 10€ al mese

Family Unlimited, ad esempio, offre minuti illimitati, 500 SMS e Giga illimitati, anche in 5G, con velocità fino a 10 Mbps . Il costo mensile è di 9,99 euro al mese con Easy Pay oppure di 10,99€ con addebito su credito residuo. Call Your Country, invece, offre minuti illimitati, 300 minuti internazionali verso alcuni Paesi esteri e Giga illimitati di traffico internet in 5G, con velocità sempre fino a 10 Mbps. Il prezzo, qui, varia leggermente: 11,99€ al mese con Easy Pay e 12,99€ al mese con addebito su credito residuo . Come già accennato all'inizio, per attivare una di queste due promozioni, occorrerà attivare una nuova SIM ricaricabile al costo di 10€.

Per quanto riguarda i costi di attivazione, per l'offerta Family Unlimited con addebito su credito residuo, sarà necessario pagare 9,99 euro. Se invece si sceglie il pagamento Easy Pay, è previsto un costo di attivazione complessivo pari a 49,99 euro, ma il cliente potrà scegliere in fase di attivazione anche di versare un anticipo di 9,99 euro e pagare il resto in 24 rate mensili di 1,67 euro ciascuna. Per Call Your Country Family Unlimited, invece, non occorrerà pagare alcuna cifra.