Ecco WindTre GO 150 M 5G Easy Pay: minuti illimitati e 150 Giga a meno di 10€ mensili

WINDTRE ha lanciato un nuova offerta mobile ricaricabile operator attack: si tratta di WindTre GO 150M 5G Easy Pay, attivabile dal 21 al 27 dicembre. L'offerta, riservata a chi richiede la portabilità del proprio numero da TIM, Kena, iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e LycaMobile, ha un costo mensile di 8,99 euro ed offre 150 Giga di traffico internet mobile, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e minuti illimitati.

Questa nuova offerta ha una durata di contratto di 24 mesi, mentre il costo di attivazione è di 49,99 euro: 9,99 euro all'attivazione e gli altri 40 euro saranno saldati in 24 rate mensili di 1,67 euro ciascuna. In tal senso, se il cliente resta in WindTre per due anni, è previsto lo sconto di 1,67 euro ogni mese per tutta la durata del contratto (in caso contrario, invece, sarà addebitato il resto del costo per i soli mesi di mancata permanenza).