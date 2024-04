WindTre prova a convincere i suoi ex clienti con 150 Giga in 5G a 5,99€ al mese

L'offerta GO 150 XS 5G, attivabile fino al 17 aprile 2024 , include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati fino in 5G . Gratuitamente sono offerti anche i servizi come Ti ho cercato e l'ascolto della segreteria telefonica. Esaurito il pacchetto, ogni SMS extra costerà 29 centesimi di euro, mentre 1 Giga di traffico dati comporterà una spesa di 99 centesimi di euro.

WindTre sta tentando alcuni suoi ex clienti con l'offerta GO 150 XS 5G. Per attivarla occorre ricevere l'SMS dedicato e poi successivamente recarsi presso un negozio dell'operatore per acquistare la SIM ed effettuare la portabilità del numero. La nuova offerta comporta una spesa mensile di 5,99 euro, con addebito su credito residuo (gratuita sia l'attivazione che la nuova SIM).

Come si può intuire dal nome dell'offerta, i clienti con questa promozione potranno sfruttare la rete 5G di WindTre. La velocità di connessione internet massima stimata è di 2 Gbps in download e di 200 Mbps in upload. Per quanto riguarda il roaming in Europa e nel Regno Unito, SMS e minuti sono utilizzabile alle stesse condizioni, mentre per i Giga è previsto un limite massimo.

Infine, ricordiamo che novembre 2022, per le nuove attivazioni di offerte di rete mobile e di rete fissa, è presente una clausola sull'adeguamento dei prezzi in base all'inflazione. In tal senso, tra i provvedimenti dell'AGCOM, rientra quello che l'applicazione dell'adeguamento non potrà avvenire, in prima applicazione, prima di 12 mesi dall'adesione contrattuale.