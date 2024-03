Tutte le novità previste da WindTre a marzo

Per il mese di marzo WindTre ha in mente una serie di offerte che potrebbero accontentare un pò tutti i gusti. Procedendo con ordine, l'operatore ha raddoppiato i benefici della promozione START 5G: l'utente che sceglierà la formula Start 5G Reload exChange con Samsung Galaxy S24, riceverà uno sconto di 60 euro. Tra l'altro, continua la promozione iPhone 15 128 GB con Reload ExChange e con altri diversi smartphone 5G.

Per quanto riguarda i dati in mobilità, le offerte CUBE accoglieranno il 5G. Dunque, sarà possibile navigare più velocemente, con un'esperienza utente sicuramente migliore. Non mancherà, poi, l'offerta Super Internet Casa 5G, disponibile in tutto il Paese. A riguardo, gli utenti che sceglieranno la connessione FTTH su rete Open Fiber non dovranno sostenere alcun costo relativo all'attivazione. Tra l'altro, nel settore fisso e mobile, confermato il nuovo pacchetto Convergenza Plus.