WindTre cambia i prezzi delle sue offerte MIA: ecco tutti i dettagli

WindTre mette mano al suo portafoglio di offerte MIA destinate ad alcuni già clienti mobile: cambiano i prezzi, in alcuni casi al ribasso e in altri al rialzo. Inoltre aumenta la platea di già clienti a cui vengono proposti i cambi piano, in particolare per i piani MIA Unlimited. Andiamo a scoprirli tutti, ma non prima di ricordarvi le migliori offerte per chi invece è cliente di un altro operatore e vuole passare a WindTre.

MIA 100 e MIA 20

Per quanto riguarda MIA 100 Easy Pay e MIA 20, vengono proposte a uno specifico target di clienti al prezzo di un euro in più o in meno al mese (a seconda dell'offerta) rispetto alle offerte MIA precedenti. Chi attualmente ha un'offerta con addebito su credito residuo può accedere alle offerte MIA sia su credito residuo che Easy Pay, mentre chi ha offerte con Easy Pay non può passare a quelle con addebito su credito residuo. MIA 100 Easy Pay comprende: Minuti illimitati

illimitati 500 SMS

100 Giga in 5G

in 5G Prezzo: da 6,99 euro al mese (in precedenza era 7,99 euro al mese) a 12,99 euro al mese (invariato)

da 6,99 euro al mese (in precedenza era 7,99 euro al mese) a 12,99 euro al mese (invariato) Costo di attivazione: gratuito MIA 20, un'offerta con rinnovo su credito residuo, comprende: Minuti illimitati

illimitati 500 SMS

20 Giga in 5G

in 5G Prezzo: da 6,99 euro al mese (in precedenza era 5,99 euro al mese) a 12,99 euro al mese (invariato)

da 6,99 euro al mese (in precedenza era 5,99 euro al mese) a 12,99 euro al mese (invariato) Costo di attivazione: 4,99 euro

MIA Unltimited

Le offerte MIA Unlimited sono proposte ad alcuni clienti ex WindTre con offerte Magnum o Family e verranno offerte fino a prezzi massimi più elevati, anche fino a 5 euro al mese. MIA Unlimited Easy Pay comprende: Minuti illimitati

illimitati 500 SMS

Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps

in 5G fino a 10 Mbps Prezzo: da 9,99 euro a 20,99 euro al mese (in precedenza era 18,99 euro al mese)

da 9,99 euro a 20,99 euro al mese (in precedenza era 18,99 euro al mese) Costo di attivazione: gratuito MIA Unlimited XL Easy Pay comprende: Minuti illimitati

illimitati 500 SMS

Giga illimitati in 5G alla massima velocità disponibile

in 5G alla massima velocità disponibile Prezzo: da 9,99 euro a 18,99 euro al mese (in precedenza era 13,99 euro al mese)

da 9,99 euro a 18,99 euro al mese (in precedenza era 13,99 euro al mese) Costo di attivazione: gratuito MIA Unlimited XL Easy Pay comprende: Minuti illimitati

illimitati SMS illimitati

illimitati Giga illimitati in 5G alla massima velocità disponibile

in 5G alla massima velocità disponibile Prezzo: da 19,99 euro (in precedenza era 18,99 euro al mese) a 29,99 euro al mese

da 19,99 euro (in precedenza era 18,99 euro al mese) a 29,99 euro al mese Costo di attivazione: gratuito comprende:

MIA Call Your Country