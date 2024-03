WindTre rinnova le offerte MIA Super Fibra: scopriamo le novità per le linee FTTC e FTTH

Avete una linea mobile WindTre? Da ieri potrebbe essere più conveniente (o no, a seconda della vostra situazione) attivare una linea fissa fibra in convergenza grazie alle novità del catalogo MIA Super Fibra, tra cui un nuovo prezzo unico per le linee FTTC e una promozione per la Fibra FTTH su rete Open Fiber che azzera il costo di attivazione (se state invece cercando la migliore offerta fibra disponibile, date un'occhiata al nostro comparatore di prezzi: troverete sicuramente la soluzione adatta a voi). MIA Super Fibra è il portafoglio di offerte di rete fissa personalizzate di WindTre dedicate principalmente ai clienti ex brand Wind e 3 Italia con offerte di rete mobile non più in commercio dal 16 Marzo 2020, ma a volte anche ad alcuni clienti WindTre. Le offerte vengono proposte soprattutto nei negozi, ma anche tramite numero verde o con attivazione online. Due sono le tipologie di offerte MIA Super Fibra: la versione standard e quella con Netflix, che offrono internet illimitato Misto Fibra Rame FTTC (rete Fastweb o rete TIM) Fibra FTTH (rete Open Fiber, anche in aree bianche, o Fastweb) fino a 1 Gbps o 2,5 Gbps

chiamate a consumo, ma attivando l'opzione Voice Unlimited a 3 euro al mese si ottengono vhiamate illimitate

modem (Wi-Fi 6 con FTTH) in vendita a 5,99 euro al mese per 48 mesi (già inclusi nel costo finale)

Giga illimitati su un massimo di 3 SIM WindTre (su tutti i piani del nuovo portafogliio WindTre)

12 mesi gratis di Amazon Prime Ma quali sono le novità? Andiamo a scoprirle.

Nuovi prezzi fibra FTTC

Per quanto riguarda le offerte MIA Super Fibra con connessioni in FTTC (Fiber to the Cabinet, ovvero con cavo in fibra ottica dalla centrale alla cabinet e il tratto rimanente, ossia dalla cabinet a casa, in rame), in precedenza erano sottoscrivibili ai seguenti prezzi: 22,99 euro al mese (17 euro di canone più 5,99 euro al mese per il modem per i primi 48 mesi, poi 22,99 euro al mese) per le linee FTTC standard

(17 euro di canone più 5,99 euro al mese per il modem per i primi 48 mesi, poi 22,99 euro al mese) per le linee FTTC standard 25,99 euro al mese in caso di FTTC NGA (sempre con 5,99 euro al mese per il modem inclusi per i primi 48 mesi) Da ieri 4 marzo invece chiunque attivi una linea FTTC con l'offerta MIA Super Fibra avrà accesso al nuovo prezzo unico di 23,99 euro al mese (18 euro di canone più 5,99 euro al mese per il modem per i primi 48 mesi, poi 23,99 euro al mese). La novità riguarda anche la versione con Netflix, ovvero MIA Super Fibra & Netflix in FTTC, che viene così proposta con un unico prezzo di 34,99 euro al mese. Per quanto riguarda l'attivazione, tutte le versioni FTTC di MIA Super Fibra sono sottoscrivibili a un costo una tantum di 39,99 euro.

Promo FTTH