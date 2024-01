WindTre lancia una nuova offerta per turisti con minuti e 70 Giga

Torniamo a parlarne perché nelle ultime ore l'operatore ha rinnovato una delle sue offerte dedicate ai turisti che visitano l'Italia. L'offerta in questione si chiama Tourist Pass Full . Andiamo a vedere cosa include e quanto costa.

WindTre Tourist Pass Full

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri italiani.

di chiamate verso tutti i numeri italiani. 100 minuti di chiamate verso numeri di alcuni paesi internazionali.

di chiamate verso numeri di alcuni paesi internazionali. 70 GB di traffico dati fino alla velocità del 5G (di cui 15 GB utilizzabili in roaming UE e 3 GB per il roaming in Svizzera).

di traffico dati fino alla velocità del 5G (di cui 15 GB utilizzabili in roaming UE e 3 GB per il roaming in Svizzera). Tariffa di 24,99 euro per i 30 giorni di validità (14,99 euro per pagare l'offerta e 10 euro per l'acquisto della SIM).

Si tratta di un'offerta dedicata a coloro che visitano l'Italia per turismo, o magari per lavoro, per un periodo inferiore a un mese.

Una soluzione perfetta per chi ha necessità di avere minuti di chiamate e traffico dati durante la visita nel nostro paese.

L'offerta in questione ha una validità di 30 giorni a partire dal momento dell'attivazione, e non potrà essere rinnovata sulla stessa SIM. Al termine del periodo di attivazione, l'offerta verrà disattivata automaticamente e la SIM passerà al piano base di WindTre.

L'attivazione dell'offerta può essere completata in uno dei rivenditori autorizzati WindTre, al sito ufficiale invece trovate maggiori dettagli sull'offerta descritta.