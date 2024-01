WINDTRE prova a convincere i suoi ex clienti con l'offerta GO 200 XXS

WindTre sta provando a riconquistare alcuni suoi ex clienti. In particolare, l'operatore sta dando l'opportunità di attivare l'offerta GO 200 XXS, che include minuti, 50 SMS e 200 giga al costo mensile di 4,99 euro. Gli utenti coinvolti, infatti, stanno ricevendo un SMS informativo che li invita ad attivare la promozione entro il 5 febbraio.

L'offerta potrà essere sottoscritta nei negozi, dove sarà sufficiente mostrare il messaggio ed acquistare una nuova SIM effettuando la portabilità del proprio numero. Di solito, viene proposto l'addebito su credito residuo, con attivazione e prezzo della scheda totalmente gratuiti. In ogni caso, i clienti potranno comunque selezionare le versioni Easy Pay (con addebito su carta di credito, conto corrente bancario oppure carte Conto abilitate). Tra l'altro, sono disponibili delle varianti Easy Pan abilitate al 5G (con costo mensile aumentato di 1 euro).