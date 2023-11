WINDTRE aggiorna i prezzi di MIA Super Fibra e non solo: tutte le novità

WINDTRE ha aggiornato le offerte di rete fissa MIA Super Fibra, riservate ai suoi clienti mobile che attivano in convergenza una linea fissa. In particolare, dal 14 novembre, l'offerta MIA Super Fibra per chi ha copertura FTTH viene proposta con prezzi a partire da 19,99 euro al mese. Novità anche per la versione in Fibra FTTH di MIA Super Fibra & Netflix, che viene proposta con prezzi personalizzati a partire da 30,90 euro al mese.

Passando all'offerta MIA Super Fibra in tecnologia Fibra FTTH nelle aree bianche coperte da Open Fiber, sempre dal 14 novembre la versione MIA per i già clienti mobile prevede un costo di attivazione pari a 19,99€ invece di 49,99€. A riguardo, per le nuove attivazioni non è più disponibile il servizio Naviga Subito. Inoltre, da metà novembre 2022, sulle nuove attivazioni delle offerte WINDTRE è stata inserita la clausola ISTAT relativa all'adeguamento dei prezzi in base all'inflazione.