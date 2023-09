WindTre: arriva il QR riutilizzabile per attivare eSIM

Da tempo infatti l'attivazione delle eSIM di WindTre, e non solo, avviene tramite la scansione di un codice QR univoco, il quale viene erogato dall'operatore al momento della sottoscrizione della nuova eSIM. La novità consiste nella possibilità di riutilizzare il QR code per trasferire una eSIM a un altro dispositivo.

Con le eSIM di WindTre infatti finora è stato possibile usare il QR code per l'attivazione una sola volta, senza la possibilità di usare lo stesso nel caso in cui ci si fosse trovati nella situazione di trasferire la eSIM a un altro dispositivo.

A partire dal 18 settembre invece il QR code erogato per attivare la eSIM diventa riutilizzabile fino a 100 volte.

Questo significa che le eSIM di WindTre saranno trasferibili ad altri dispositivi senza la necessità di richiedere la generazione di un nuovo QR code per ogni trasferimento. Oltre a questo, dal 25 settembre sarà possibile scaricare nuovamente il QR code per l'attivazione dall'app WindTre per dispositivi mobile. Un'opzione utile per coloro che smarriranno il QR code per l'attivazione.

La novità di WindTre relativa alla possibilità di riutilizzare il QR code è da considerarsi esclusivamente per le eSIM acquistate a partire dal 18 settembre. I codici QR generati in precedenza sono utilizzabili una sola volta.