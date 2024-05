WindTre regala il 5G ai suoi clienti: siete anche voi tra i fortunati?

Arrivano delle ottime notizie da parte di WindTre . Stavolta non si tratta di un'offerta mobile particolarmente conveniente , ma di un regalo in arrivo per alcuni dei suoi clienti.

Si tratterebbe di una campagna promozionale dedicata esclusivamente a gruppi di già clienti WindTre. L'abilitazione del 5G verrebbe offerta senza alcun costo, e quindi aggiunta direttamente al bundle dell'offerta già attiva. Per alcuni clienti tale offerta avrebbe una durata illimitata nel tempo, mentre per altri potrebbe avere una scadenza.

La rete 5G è ormai presente su tutto il nostro territorio e messa a disposizione dai principali operatori italiani. WindTre è sicuramente tra questi, e dunque non stupisce che l'operatore spinga affinché i suoi clienti la adottino.

Solitamente le offerte mobile con traffico dati fino alla velocità del 5G hanno un costo più elevato rispetto a quelle che prevedono il traffico dati in LTE.

L'iniziativa di WindTre dunque rappresenta ancora un'eccezione.

Tutti coloro che sono selezionati per ricevere in regalo il 5G dovrebbero ricevere una comunicazione dedicata da parte dell'operatore, via SMS o magari attraverso l'app WindTre per dispositivi mobili. L'attivazione potrebbe richiedere fino a qualche giorno. Una volta completata sarà possibile accedere a tutte le potenzialità della rete 5G di WindTre.

Ovviamente vi sono dei requisiti per usare il 5G di WindTre. Il primo consiste nel possedere uno smartphone abilitato al 5G, e poi anche si trovarsi in zona geografica coperta dalla rete 5G dell'operatore.