Il servizio di WindTre per proteggersi dai pericoli del web costerà di più

Aumenti di prezzi in arrivo per gli utenti di WindTre che attiveranno il servizio Più Sicuri Casa, rivolto ai clienti di rete fissa. In particolare, l'aumento di prezzo scatterà dal 1° ottobre 2023: i clienti che vorranno questo servizio dovranno sostenere mensilmente una spesa di 1,99 euro (0,50 centesimi di euro in più rispetto al prezzo attuale). Il primo mese, invece, rimarrà gratuito.

Più Sicuri Casa, attivabile anche dai clienti WindTre Partita IVA, permette di proteggersi durante la navigazione su internet con tutti i dispositivi connessi alla propria linea di rete fissa. In particolare, il servizio blocca malware, virus e link particolarmente pericolosi. A questo proposito, se l'utente dovesse modificare il DNS assegnato dall'operatore al proprio modem, la protezione non verrà più garantita. Inoltre, è possibile utilizzare l'app WindTre per consultare il report complessivo delle minacce bloccate.