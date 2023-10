WINDTRE annuncia nuovi smartphone abilitati al VoLTE, tra cui gli iPhone 15 e i Google Pixel 8

WINDTRE ha aggiornato l'elenco degli smartphone e tablet compatibili con il servizio VoLTE. Nell'elenco sono stati aggiunti dei dispositivi nuovi, come ad esempio gli iPhone 15 ed i Google Pixel 8 e 8 Pro. Nel precedente aggiornamento – risalente al 30 agosto 2023 – furono aggiunti i pieghevoli di Samsung, ovvero Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5.

Entrando nei dettagli della notizia, oltre agli smartphone sopra citati, sono stati aggiunti anche i nuovi Motorola Moto G14, Motorola Moto G14 5G, Oppo A38, TCL 40 NXTPAPER, TCL 40 NXTPAPER 5G, TCL 40 SE e ZTE Blade V50 Design 5G. Inoltre, è possibile che anche alcuni device che non compaiono nell'elenco possano sfruttare il servizio VoLTE dell'operatore.

Per chi non sapesse cosa sia il servizio VoLTE, si tratta della modalità che permette di effettuare chiamate restando sulla rete 4G, evitando quindi il passaggio verso reti 3G oppure 2G. In questo modo, gli utenti potranno navigare su Internet anche durante una conversazione telefonica.

Questo servizio, tra l'altro, è disponibile gratuitamente per i clienti consumer (Privati) e Professionisti, in particolare per coloro che hanno attiva un'offerta ricaricabile Voce e Internet.