WindTre e Very Mobile avviano la dismissione del 3G: cosa cambia

La procedura di dismissione della rete 3G è un passaggio ormai obbligato per tutti gli operatori in Italia, con la rete che verrà definitivamente soppressa per liberare le frequenze sulle quali potrà lavorare il 5G e non solo.

WindTre ha appena annunciato delle novità che sostanzialmente coinvolgeranno tutti i suoi clienti nei prossimi mesi. Stavolta non si parla di nuove offerte mobile (ecco le migliori offerte per ogni operatore ), ma della dismissione della rete 3G .

Nelle ultime ore WindTre ha comunicato il suo piano per la procedura di dismissione, con dettagli anche sulle tempistiche. Andiamo quindi a vedere quali sono i punti salienti e cosa cambierà per i clienti dell'operatore:

A partire dal 7 giugno verrà dismesso il 3G nella banda a 2.100 MHz . La rete continuerà a essere operativa nella banda a 900 MHz. Questo passaggio dovrebbe concludersi entro due mesi. Per i clienti con dispositivi che non supportano il 4G o tecnologie superiori, ma che supportano il servizio 3G su banda 900MHz, i servizi dati e voce saranno effettuati normalmente sulla rete 3G con portante 900 MHz. Per coloro che hanno dispositivi che non supportano il 4G o tecnologie superiori, e supportano il servizio 3G esclusivamente sulla banda 2100 MHz, senza supporto della banda 900 MHz, i servizi dati e voce saranno reindirizzati sulla rete 2G con una possibile sensibile riduzione della sola velocità di trasferimento dati. Per coloro che hanno dispositivi che non supportano 4G o tecnologie superiori, e in aggiunta non supportano né il 3G né il 2G su banda 900 MHz, si verificherà l'impossibilità di effettuare non solo il traffico dati ma anche il traffico voce e SMS

verrà dismesso il 3G nella banda a . La rete continuerà a essere operativa nella banda a 900 MHz. Questo passaggio dovrebbe concludersi entro due mesi. Successivamente verrà avviata una seconda fase che prevede la dismissione della rete 3G anche nella frequenza a 900 MHz. Questa dovrebbe concludersi entro il prossimo 31 dicembre 2025. Una volta completata, per tutti i clienti WindTre sarà necessario possedere un dispositivo che supporti almeno il 4G per usare la rete dell'operatore.

Insomma, appare chiaro che a partire da giugno tutti coloro che hanno un dispositivo che non supporta la rete 4G dovrà iniziare a pensare di sostituirlo con uno più aggiornato.

Questo diventerà sostanzialmente obbligatorio dopo la seconda fase, che dovrebbe concludersi presumibilmente a dicembre 2025.

In cascata, anche Very Mobile annuncia la stessa novità per i suoi clienti, visto che l'operatore virtuale è attivo proprio sulla rete WindTre. La dismissione della rete 3G per i clienti Very Mobile seguirà esattamente lo stesso corso con le stesse tempistiche che abbiamo descritto per WindTre.