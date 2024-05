WindTre aumenta il prezzo di una delle offerte di linea fissa

Se eravate in procinto di attivare una nuova offerta di linea fissa con WindTre, allora potrebbero arrivare delle brutte notizie. L'operatore ha comunicato l'aumento del prezzo di una delle sue soluzioni per la linea fissa.

Gli aumenti in questione riguardano l'offerta denominata WindTre Voce Più, ma soltanto per le nuove attivazioni. Non si tratta quindi di una rimodulazione, in quanto coinvolgerà soltanto coloro che attiveranno l'offerta dopo la comunicazione di aumento della tariffa. Quest'ultimo non riguarderà coloro che hanno già attiva l'offerta.