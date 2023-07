WindTre e la winback da non perdere: 150 Giga a 5,99 euro

Le offerte winback hanno ovviamente l'obiettivo di convincere gli ex clienti a ritornare sui loro passi, proponendo un'offerta del catalogo a un prezzo particolarmente scontato. Proprio questo è il caso della nuova offerta presentata da WindTre, si chiama WindTre GO 150 XS .

WindTre GO 150 XS

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. 50 SMS verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 150 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G.

di traffico dati fino alla velocità del 4G. Tariffa mensile pari a 5,99 euro .

. Attivabile esclusivamente dagli ex clienti WindTre che riceveranno il relativo SMS informativo.

WindTre che riceveranno il relativo SMS informativo. Servizi inclusi: Ti Ho Cercato e Hotspot.

L'offerta che abbiamo appena descritto può essere attivata con addebito su credito residuo oppure con Easy Pay, il metodo di pagamento che prevede l'addebito automatico del costo mensile dell'offerta su conto corrente o carta.

Nel caso in cui si attivasse tramite Easy Pay sarà anche possibile scegliere l'opzione per avere il traffico dati fino alla velocità del 5G. In questo caso la tariffa mensile salirebbe a 6,99 euro.

L'offerta che abbiamo appena descritto è riservata a specifici ex clienti WindTre. Se avete ricevuto il relativo SMS informativo allora dovrete recarvi in un centro autorizzato WindTre per procedere all'attivazione. Vi informiamo che l'attivazione potrebbe avere una scadenza, questa dipende dal giorno in cui ricevete l'offerta via SMS. Trovate maggiori dettagli sul sito ufficiale dedicato.