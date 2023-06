WindTre lancia una winback molto invitante: 200 GB con minuti e 50 SMS da 5,99 euro

Quando menzioniamo le winback intendiamo quelle offerte che vengono proposte esclusivamente agli ex clienti WindTre con l'obiettivo di farli tornare attivando una nuova offerta dedicata. Tali offerte solitamente prevedono dei prezzi scontati rispetto a quelli di listino degli operatori che le propongono. Proprio questo è il caso di WindTre GO 200 XS .

L'offerta che abbiamo appena descritto dovrebbe essere disponibile esclusivamente per coloro che erano clienti WindTre e che ricevono l'invito ad attivare l'offerta via SMS . Questo sarebbe il testo del messaggio:

La stessa offerta WindTre GO 200 XS è disponibile con la modalità di pagamento Easy Pay , la quale prevede l'addebito su conto corrente oppure su una carta di debito o credito. Inoltre, è possibile attivare anche la versione 5G di WindTre GO 200 XS, la quale prevede lo stesso bundle con traffico dati che arriva fino alla velocità del 5G e che ha una tariffa mensile pari a 6,99€ .

Torna in WINDTRE! 200GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 05/07. Costi e privacy su windtre.it/go200xs

Come avrete intuito dal testo di esempio, l'offerta winback di WindTre potrebbe avere una scadenza per l'attivazione. La stessa attivazione deve essere fatta in uno dei rivenditori autorizzati WindTre. Fateci sapere se avete ricevuto anche voi la proposta.