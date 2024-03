WindTre lancia una winback con Giga in 5G a 5,99 euro, peccato che sia limitata al "3G"

WindTre torna alla carica e lancia una nuova offerta mobile winback, una di quelle offerte dedicate a coloro che erano ex clienti WindTre con lo scopo di convincerli a tornare con una tariffa vantaggiosa.

La nuova offerta in questione si chiama GO Unlimited 5G, prevede una tariffa molto bassa (al punto che rientra tra le migliori offerte mobile sotto i 7 euro) con traffico dati in 5G. Peccato che la velocità di navigazione sia limitata a 10 Mbps, tipica di reti meno recenti, come il 3G.