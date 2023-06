Ecco il curioso progetto WinGPT, il software che porta ChatGPT su Windows 3.1

ChatGPT ormai è presente su tutte le piattaforme, o quasi. Difatti, c'era qualcosa che mancava e a porre rimedio ci ha pensato uno sviluppatore che si è reso protagonista di un progetto amatoriale davvero curioso: la creazione di un'app ChatGPT per Windows 3.1 , il sistema operativo di Microsoft lanciato nel lontano 1992. Il software, denominato WinGPT , è stato scritto in C con l'API ufficiale di W3.1 e si connette a quella ufficiale di OpenAI tramite lo standard TLS 3.1. Dunque, è stata raggirata la necessità di possedere un PC moderno.

"Ho realizzato la maggior parte dell'interfaccia utente direttamente in C. Ciò significa che ogni componente è stata costruita manualmente nel codice – ha affermato lo sviluppatore anonimo - Sono stato sorpreso dal fatto che il set di controlli standard disponibile per l'utilizzo in ogni programma di Windows 3.1 fosse incredibilmente limitato. Ci sono alcuni controlli che ci si aspetterebbe (pulsanti push, check box, pulsanti radio, campi modificabili), ma altri, inclusi quelli impiegati nel sistema operativo, non sono disponibili". In ogni caso, per gli utenti che hanno conservato un PC con Windows 3.1, il software WinGPT è disponibile al download: potrebbe trattarsi di un piacevole incontro tra il futuro ed il passato.