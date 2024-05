Clippy risorge per aiutarvi a togliere la pubblicità da Windows 11 (ma non solo)

Winpilot è uno degli strumenti di terze parti più popolari per fare queste operazioni e ora ha integrato Clippy, il famoso assistente di Office per aiutarvi a liberare il PC da inutili distrazioni.

Pubblicità e app non desiderate o inutili inserite nel sistema operativo sono un incubo che rincorrono da tempo gli utenti Windows , per questo abbiamo preparato una guida apposta su come fare il debloat di Windows 11 .

La pubblicità in Windows 11

Microsoft sta implementando sempre più pubblicità in Windows 11 , e l'ultima novità riguarda addirittura il menu Start . Non solo, ma stando agli indizi dalle versioni per il canale Insider questo trend non è destinato a diminuire.

Winpilot e Clippy insieme per rimuovere pubblicità e bloat da Windows 11

Sviluppato da Belmin Hasanovic, Winpilot, originariamente chiamato BloatNosy, è un ottimo strumento per pulire il computer Windows, e ora grazie a Clippy può guidarvi nelle varie operazioni.

I più ricorderanno Clippy come l'assistente di Office, poi abbandonato da Microsoft con Office 2007, ma Hasanovic lo ha riesumato per la sua app. Ovviamente Microsoft non c'entra niente, ma lo sviluppatore ha raccolto il lavoro di un progetto open source chiamato Clippy by FireCube, che consente di integrare Clippy in Windows 11 e collegarlo a ChatGPT per usarlo come un chatbot IA.

Come annunciato dallo sviluppatore, nell'ultimo aggiornamento di Winpilot, versione 2024.5.7, "Winpilot e Clippy (NeoClippy) hanno spostato la loro attenzione verso il debloat e la disabilitazione ancora più rigorose delle funzionalità Microsoft indesiderate in linea con l'approccio trovato in Windows 11 OOBE".