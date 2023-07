WordPress Playground è il sistema operativo del web

Ma in entrambi i casi dovete utilizzare la piattaforma attraverso un server, il che in alcuni contesti potrebbe rallentare molto il flusso di lavoro, come provare alcune funzionalità, come un tema o un plugin. Ecco perché c'è WordPress Playground , un'istanza di WordPress accessibile direttamente da browser, senza bisogno di installare niente e con un pannello di amministrazione completo che vi permette di creare post e pagine.

WordPress è probabilmente il CMS più utilizzato al mondo per creare un sito Web , e offre due soluzioni: con host gestito, ovvero che ospita il vostro sito Web, o senza hosting, e in questo caso potete usare WordPress attraverso un servizio hosting di vostra scelta.

Lo strumento, che potete raggiungere a questo indirizzo cliccando sul pulsante blu Try WordPress Playground, consente di creare e testare qualunque tipo di contenuto su una pagina web in un ambiente sandbox, con opzioni anche per salvare i dati nel browser o in una directory locale.

Per esempio, potete utilizzarlo da semplici utilizzatori per vedere come funziona WordPress, oppure per vedere se un tema, un blocco o un plugin possa andare bene per il vostro sito, senza dover cambiare la configurazione originale, o per gli sviluppatori testare le proprie creazioni o mostrare una demo del loro lavoro, anche nel caso di siti WooCommerce.

Per installare un plugin in WordPress Playground potete caricare il file ZIP che avete scaricato oppure semplicemente cambiare l'URL in qualcosa del tipo playground.wordpress.net/?plugin=PLUGIN e si avvierà automaticamente un sito WordPress con il plugin installato. Semplice, no?

Nella sua semplicità, lo strumento è sorprendentemente potente, in quanto consente di gestire molte opzioni di configurazione che saranno apprezzate dagli sviluppatori di plugin e temi, come la versione PHP, la versione WordPress, l'URL di WordPress che dovrebbe essere caricato quando si carica la pagina e molto altro, oltre alla possibilità, grazie a un plugin VS Code, di eseguire il debug locale di temi e plugin.

Ma non è finita qui. Visto che WordPress Playground è un'istanza di WordPress autonoma, può essere usato anche come base per un'app! A mostrare questa potenzialità è stata Ella van Durpe, parte del gruppo di sviluppo di WordPress e Gutenberg, che ha creato un'app in grado di creare appunti chiamata Blocknotes, che si basa sullo strumento e salva le note come file HTML in iCloud Drive. Se volete provarla (solo per iOS), potete andare su TestFlight.